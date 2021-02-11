أسعار الخام تقدربـ15ر61 دولارا عند بداية التعاملات, قبل صدور تقرير "أوبك"

تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات المبكرة هذا الخميس, في حين يترقب صدور تقرير "أوبك" الشهري المتعلق بمستويات الإنتاج.

و بعد أن سجل خام "برنت" القياسي مكاسب على مدار الجلسات الماضية, تراجع سعر العقود الآجلة, خلال التعاملات الصباحية لنهار اليوم تسليم أفريل, بنحو 5ر0 في المائة إلى 15ر61 دولار للبرميل.

و بدوره عرف سعر خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس تراجعا بنسبة 6ر0 في المائة الى 36ر58 دولار للبرميل.

و سجلت أسعار النفط تراجعا على الرغم من انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 6ر6 مليون برميل في الأسبوع الماضي متجاوزة توقعات هبوطه بمقدار 7ر2 مليون برميل، في حين ارتفعت مخزونات الغازوال بنحو 3ر4 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" تقرير الإنتاج الخاصة بشهر يناير الماضي في وقت لاحق اليوم، وهو الشهر الذي تزامن معه بدء تخفيف تخفيضات المعروض من الخام.

و كانت الدول الأعضاء في تحالف الأوبك و حلفاءها (أوبك+) وافقت في شهر ديسمبر الماضي على زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من يناير, مع الاتفاق على عقد اجتماع شهري على مستوي الوزراء للتشاور بشأن أوضاع السوق وتعديل مستويات الإنتاج, ليصبح حجم الخفض المقرر من طرف التحالف 7,2 مليون برميل يوميا بدلا من 7,7 مليون برميل يوميا.

و خلال اجتماع يناير قرر وزراء التحالف الإبقاء على نفس المستوى مع منح استثناء لروسيا و كزاخستان بزيادة إنتاجهما بإجمالي 75 ألف برميل يوميا بالنظر للظروف المناخية خلال فصل الشتاء في البلدين.