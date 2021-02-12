رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يحل بأرض الوطن

عاد اليوم رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني ، عبد المجيد تبون الى ارض الوطن قادما من ألمانيا ، بعد فترة علاج و إجرائه لعملية جراحية على قدمه اليمنى، كللت بالنجاح. حسب ما أعلن عنه التلفزيون العمومي مساء الجمعة .

وكان في استقبال الرئيس تبون لدى وصوله إلى المطار العسكري لبوفاريك (البليدة- غرب الجزائر العاصمة)، كل من رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، الوزير الأول عبد العزيز جراد، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة و مدير ديوان رئاسة الجمهورية نور الدين بغداد دايج.

يذكر أن رئيس الجمهورية كان قد أجرى يوم 20 يناير الفارط بألمانيا، عملية جراحية على قدمه اليمنى، إثر مضاعفات خلفتها إصابته السابقة بكوفيد-19 وهي العملية التي كللت بالنجاح.