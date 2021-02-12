رابطة أبطال إفريقيا (الجولة الأولى): مولودية الجزائر يفرض التعادل على الزمالك المصري

حقق فريق مولودية الجزائر بداية موفقة في منافسة رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، بعد ان تمكن يوم الجمعة على ملعب القاهرة، من فرض التعادل السلبي 0-0 على منافسه الزمالك المصري لحساب الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

وتعتبر هذه النتيجة جد إيجابية لممثل الجزائر في هذه المنافسة القارية، أمام منشط نهائي النسخة الماضية التي خسرها أمام مواطنه الأهلي (1-2).

وحصل الزمالك والمولودية نقطة من هذه المباراة قبل إسدال الستار على هذه الجولة يوم السبت بلقاء الترجي التونسي وتونغيث السنغالي.

وستسمح هذه النتيجة للعميد بقيادة مدربها الجديد عبد القادر عمراني، باستعادة الطمأنينة في مجموعة تضم أيضا الترجي التونسي ونادي تونغيث السنغالي الذي يسجل أول مشاركة له في هذه المنافسة.

ولحساب نفس المجموعة (الرابعة) يستهل الترجي التونسي، يوم السبت، مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، من خلال استضافته بملعب رادس، فريق تونغيث السنغالي بداية من الساعة 14:00.

ويسعى الترجي لتحقيق فوز مقنع، لإثبات حرصه على انتزاع اللقب الإفريقي، الذي فرط فيه في النسخة الماضية، عندما غادر المسابقة منذ الدور ربع النهائي، على يد الزمالك المصري، الذي وضعته القرعة معه في ذات المجموعة، في النسخة الحالية رفقة مولودية الجزائر.