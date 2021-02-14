كأس الكـاف: وفاق سطيف يعود بفوز ثمين من أكرا وشبيبة القبائل تنهزم بثنائية أمام الملعب المالي

حقق وفاق سطيف فوز ثمين من العاصمة الغانية أكرا (2-1) أمام آشانتي كوتوكو الغاني هذا الأحد في إطار ذهاب الدور السادس عشر "مكرر".

وكان الفريق الغاني سباقا للتهديف في الدقيقة 70 عن طريق المهاجم أوبوكو، غير أن أشبال المدرب الكوكي قلبوا الطاولة على المستضيف بهدفين عن طريق عمورة في الدقيقة 74 وكندوسي في الدقيقة 80، كما تصدى الحارس السطايفي لضربة جزاء في الدقيقة 85 من اللقاء.

بهذه النتيجة وضع متصدر الرابطة الأولى المحترفة قدما في دوري المجموعات، في انتظار لقاء العودة المقرر يوم 21 فيفري الجاري بملعب 8 ماي 45 في سطيف.

من جانبه، عجز الممثل الثاني للجزائر في منافسة كأس الإتحاد الإفريقي، شبيبة القبائل، من العودة بنقط المواجهة إلى الديار، حيث سقط هذا الأحد بنتيجة 2-1، أمام الملعب المالي بالعاصمة باماكو، ضمن الدور السادس عشر "مكرر".

وكان فريق شبيبة القبائل منهزم خلال الشوط الأول بعد أن تلقت شباكه هدف في الدقيقة 28 من إمضاء اللاعب أغيري نغودا، ليتمكن سوياد بدر الدين من تعديل النتيجة في الدقيقة 35 وخلال الأنفاس الأخيرة من المواجهة وبالضبط في الدقيقة 90+4 أضاف مامادو كوليبالي عن طريق ضربة جزاء للمحليين. وتجرى مباراة الاياب بين التشكيلتين يوم الاحد المقبل 21 فيفري بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو.