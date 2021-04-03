الرابطة الثانية : اتحاد عنابة يفقد "كرسي" الريادة و وداد بوفاريك ومستقبل واد سلي يحافظان على الصدارة رغم التعثر

عرفت نتائج الجولة العاشرة من بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم (هواة)، ارتقاء هلال شلغوم العيد الى ريادة ترتيب مجموعة الشرق، بعد إطاحته بالمتصدر السابق اتحاد عنابة على ارض هذا الأخير، فيما حافظ كل من وداد بوفاريك ومستقبل واد سلي على المركز الأول في مجموعتي الوسط والغرب رغم تعثرهما.

وفي قمة مباريات هذه الجولة، تمكن هلال شلغوم العيد من الإطاحة بالمتصدر السابق، اتحاد عنابة بهدف نظيف، لينقض على كرسي الريادة رافعا رصيده الى 21 نقطة، مناصفة مع اتحاد الشاوية الفائز على الضيف نجم التلاغمة بالنتيجة ذاتها، بالمقابل، يتراجع ابناء "بونة" الى المرتبة الثالثة بمجموع 19 نقطة.

وفي داربي الولاية "05"، تمكن شباب باتنة من الفوز بهذه المواجهة بهدف دون مقابل، على حساب الجار والغريم، مولودية باتنة، مما يسمح لــــ "الكاب" بالارتقاء الى الصف السادس بــــ 13 نقطة، فيما تتراجع "البوبية" الى الصف الأخير بـــ 8 نقاط رفقة كل من شباب اولاد جلال وجمعية الخروب.

بالمقابل، عاد فريقا مولودية قسنطينة واتحاد خنشلة بالانتصار خارج الديار على كل من مولودية العلمة ودفاع تاجنانت وبالنتيجة ذاتها (2-1)، مما سمح لهما بالحفاظ على مركزيهما الرابع والخامس بـــ 18 و 17 نقطة على التوالي.

وفي مجموعة الوسط، حافظ وداد بوفاريك على الصدارة، لكن بصعوبة بالغة، حيث نجا من الخسارة "بأعجوبة" أمام الضيف رائد القبة، لتنتهي المقابلة (1-1)، ليرفع الوداد رصيده الى بــ 19 نقطة، فيما يبقى النادي العاصمي في الصف الثامن بــ 11 نقطة.

يشار أن بداية الشوط الثاني لهذه المباراة، تأخرت كثيرا بسبب تواجد بعض الاشخاص غير المرخص لهم بالتواجد في المدرجات، حيث رفض الحكم عودة اللاعبين الى أرضية الميدان إلى غاية أن تم إخراج هؤلاء.

وفي مباراة القمة، تعادلت مولودية بجاية امام الضيف امل الاربعاء دون أهداف وهي النتيجة التي لا تخدم اي طرف، وتبقيهما في الصف الثاني بــ 18 نقطة لكل منهما.

بالمقابل، ارتقى كل من اتحاد الحراش ونجم بن عكنون الى الصفين الرابع والخامس على التوالي، بعد فوزهما على شباب بني ثور وشبيبة بجاية (1-0) و (4-0)، ليرفعا حصيلتيهما الى 17 و 16 نقطة على التوالي.

وإذا كان وفاق المسيلة قد نأى بنفسه من الخطر، بفوزه في "داربي" منطقة "الحضنة" على امل بوسعادة (4-2)، ليرفع مجموع نقاطه الى 12، فإن وضعية اتحاد البليدة باتت تتعقد اثر تلقيه خسارة جديدة على ارضه امام اتحاد الاخضرية (2-0)، أبقته في ذيل الترتيب بــ 6 نقاط.

أما في مجموعة الغرب، فقد عاد الرائد مستقبل واد سلي بتعادل يبقيه في طليعة الترتيب بـــ23 نقطة، وكان ذلك أمام شباب عين وسارة (0-0).

فيما تعثر ملاحقه جمعية وهران امام الجار اتحاد الكرمة (1-1)، مضيعا بذلك فرصة اعتلاء الريادة مجددا، مكتفيا بالصف الثاني بــ 21 نقطة.

في حين، لم تجر مباراة شباب عين تيموشنت أمام الضيف أولمبي أرزيو لأسباب تتعلق باختبارات الكشف عن فيروس كورونا، علما أن الشباب يتواجد في الصف الخامس بـــ 14 نقطة.

وفي مباراة اخرى، انهزم صفاء الخميس أمام متذيل الترتيب اتحاد الرمشي بــ (1-0) ورغم هذا الفوز، يبقى الاتحاد في الصف الأخير بسبع نقاط رفقة ارزيو، اما الصفاء فيتواجد في الصف الثالث بــــ17 نقطة.

كما لم يستغل جيل عين الدفلى فرصة استقباله لمولودية سعيدة مكتفيا بالتعادل (1-1)، وهو ما يبقيه في المرتبة الرابعة بـــ17 نقطة، من جهة اخرى، ضربت شبيبة تيارت بقوة بهزمها للضيف شباب واد ارهيو (5-0)، وهو الانتصار الذي يسمح له بالارتقاء الى المركز السابع بــ 13 نقطة.

يشار ان الجولة 11 تجرى يوم الخميس 8 ابريل ابتداء من (30ر14).