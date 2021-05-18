الجيش الصحراوي ينفذ هجمات جديدة ضد مواقع تخندق جنود الاحتلال المغربي

18/05/2021 - 21:36

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، هجمات جديدة استهدفت مواقع تخندق قوات الاحتلال المغربي على طول الجدار الرملي "الذل والعار"، حسب البيان العسكري رقم 188 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وأوضح البيان، الذي أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص) ، أن "مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قصفت أمس الاثنين مواقع تخندق قوات الاحتلال، مستهدفة جحورها بمنطقة ام الدكن بقطاع البكاري".

اما اليوم الثلاثاء يضيف البيان - فقد "قصفت وحدات متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي تخندقات قوات الاحتلال في منطقة اودي الظمران بقطاع "المحبس، و ابيرات تنوشاد بنفس القطاع".

و"تستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول الجدار الرملي (الذل والعار)"، حسب البيان.

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