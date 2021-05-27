الجيش الصحراوي ينفذ هجمات مركزة ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربي

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات مركزة استهدفت جحور وتخندقات قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من الجدار الرملي "الذل والعار"، حسب البيان العسكري رقم 197 الصادر اليوم الخميس عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وأوضح البيان ،الذي أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص) ، أنه خلال يوم أمس الاربعاء، قصفت وحدات متقدمة من جيش الصحراوي تخندقات قوات الاحتلال المغربي و جحورها بمنطقة "اودي الزيات"بقطاع "الفرسية"، و كثفت قصفها مستهدفة تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة "الجبيلات الخظر " بقطاع "المحبس".

أما اليوم الخميس، فقصفت مفارز من الجيش الصحراوي، بعنف جحور قوات الاحتلال في منطقة "روس اودي ام اركبة"، و استهدفت في قصف مكثف، منطقة "روس السبطي" بقطاع "المحبس"، حسب البيان.

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول الجدار الرملي "الذل والعار"، يضيف البيان.