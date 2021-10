19e anniversaire de Radio M’sila : Mohammed Baghali insiste sur la lourde responsabilité de la Radio algérienne

Dans un bref entretien accordé à Radio M'sila, à l'occasion de son 19e anniversaire, le directeur général de la Radio algérienne, Mohamed Baghali, a affirmé jeudi que « la radio algérienne, en tant qu'ancien organe médiatique public, ressent une grande responsabilité vis-à-vis de ses programmes et contenus distribués dans toutes les langues et dialectes des Algériens. »

Pour M. Baghali la responsabilité de la Radio algérienne « réside également dans ses engagements à dresser des ponts entre le citoyen et l’administration », mission, insiste-t-il, que « les stations régionales accomplissent brillamment à travers la mise en avant des préoccupations citoyennes et des réponses des responsables dans un cadre respectable qui se démarque par l’instauration de la tradition du dialogue fructueux, sensé apporter un plus à la stabilité et la sécurité du pays. »

« Cette responsabilité se tient par ailleurs en muraille protectrice contre les attaques de désinformation et de rumeurs qui visent notre pays. Le rôle de la Radio nationale est de faire parvenir l’information vérifiée aux millions d’auditeurs, dans le cadre du respect de l’éthique et de la déontologie du métier », argue le DG de la Radio algérienne, rappelant que le président de la République M. Abdelmadjid Tebboune a honoré la Radio nationale et les Radios régionales dans différentes occasions. « Il les a même intégrées au cœur de ses projets de développement local d’une Algérie nouvelle », ajoute-t-il.