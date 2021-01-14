الجيش الصحراوي يواصل هجماته ضد معاقل الاحتلال المغربي لليوم الــ 63 على التوالي

واصل الجيش الصحراوي شن هجماته ضد معاقل وتخندقات الاحتلال المغربي خلف "جدار العار" لليوم 63 على التوالي، وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الصحراوية اليوم الخميس.

وجاء في البيان العسكري رقم 63 وفقا لوكالة الانباء الصحراوية (واص)، اليوم، أن "الجيش الصحراوي شن هجمات جديدة مكثفة الامس ونهار اليوم، حوّل من خلالها مساحات واسعة من جدار العار المغربي الى دمار".

وأضاف ذات البيان انه "قد شهد يومَ أمس و ليلةَ البارحة تنفيذ هجماتٍ عنيفة إستهدفت معاقل قوات الاحتلال المغربي في عدة مواقع على غرار منطقة أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد و كذا منطقة ?لب النص بقطاع آوسرد".

أما بالنسبة لنهار اليوم، وفقا لذات البيان، فان "وحدات من الجيش الصحراوي قد قصفت قواعد جنود الجيش الملكي المغربي في عدة مناطق"، فقد "شهدت منطقة الشيظمية بقطاع المحبس قصف عنيف وقد تمت مشاهدة ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة المستهدفة" بالإضافة الى "قصف مركز إستهدف منطقة فدرة العش بقطاع حوزة".

و"تتوالى هجمات الجيش الصحراوي مستهدفة مواقع جنود الاحتلال الذين تكبدوا مزيدا من الخسائر في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار"، وفقا للبيان العسكري.