بوقدوم يستقبل بباماكو من قبل الرئيس المالي

استقبل وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقدوم , هذا الاربعاء بباماكو, من قبل الرئيس المالي, السيد به نداو, حيث تمت مناقشة العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها إلى جانب السبل الكفيلة بتسريع وتيرة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر.

وقال السيد بوقدوم في تغريدة على حسابه الشخصي على موقع تويتر, "حظيت اليوم بمقابلة رئيس الدولة لجمهورية مالي, السيد به نداو, حيث شكل اللقاء فرصة للتطرق للعلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها وكذا السبل الكفيلة بتسريع وتيرة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر" .

كما أشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية الى انه أجرى كذلك, في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى مالي, محادثات مع كل من نائب رئيس الدولة المالي, العقيد عاصمي غوتا و وزير المصالحة الوطنية, العقيد اسماعيل واغي, تناولت مناقشة العلاقات الثنائية وكيفية الدفع قدما بعملية السلم والمصالحة الوطنية التي ترافقها وتدعمها الجزائر.

وشرع وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم صباح امس في زيارة إلى مالي حيث كان في استقباله بالعاصمة باماكو, السيد زيني مولاي, وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية مالي.

وأجرى الوزيران مباحثات حول مواصلة الجهود لترقية العلاقات الثنائية وإعطاء دفعة قوية لمسار السلم والمصالحة في مالي.