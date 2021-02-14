إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار

سلم إرهابي نفسه، السبت، للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزني (02) ذخيرة، حسب ما أفاد به الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن، سلم إرهابي نفسه، يوم السبت 13 فيفري 2021، للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة.

ويتعلق الأمر بالمسمى أبدوكل محفوظ المكنى أحمد الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012".

وأشار البيان الى أن "الإرهابي كان بحوزته مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزني (02) ذخيرة".

وخلص البيان الى أن هذه النتائج "تؤكد مرة أخرى على فعالية المقاربة التي تنتهجها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي وعلى الجهود المبذولة في الميدان قصد تطهير بلادنا من آفة الإرهاب وبسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوع الوطن".